В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 125 человек, выздоровел 71, скончались три человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 234 662 случая заражения COVID-19, из этого числа 228 839 человек вылечились, 3 223 – скончались. Продолжается лечение 2 600 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 4 205 тестов, в целом за все время пандемии – 2 602 884 теста.