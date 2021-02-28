Сахиль Бабаев: «Каждый раненый ветеран будет обеспечен высокотехнологичным протезом»

По поручению президента Ильхама Алиева Министерство труда и социальной защиты населения обеспечивает высокотехнологичными электронными протезами граждан, которые потеряли конечности в боях за территориальную целостность страны. Каждый из них будет обеспечен современным протезом. Об этом в интервью журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что за последние два года были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 реабилитационных центров, которые охватывают все регионы страны.

По словам Сахиля Бабаева, в 2021 году планируется открытие еще четырех таких центров. Один из них – крупнейший в стране Шаганский реабилитационный пансионат был открыт 25 февраля при участии президента Ильхама Алиева. Созданный потенциал позволяет оказывать реабилитационные услуги 30 тысячам граждан в год.