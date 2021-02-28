Buta Airways начинает полеты в Тбилиси

Полеты по данному маршруту будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начинает выполнять специальные рейсы в столицу Грузии и обратно. Согласно расписанию, первый за период пандемии полет авиаперевозчика по направлению Баку-Тбилиси-Баку состоится 19 марта.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

Так, тариф «Стандарт» (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф «Супер» (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на рейс по маршруту Баку-Тбилиси-Баку доступны на официальном сайте авиакомпании: www.butaairways.az (по тарифам «Супер» и «Стандарт»). Их также можно приобрести в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса направлению Баку-Тбилиси следует:

- иметь подтверждение права въезда на территорию Грузии. Правила въезда в Грузию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке : https://www.butaairways.az/ru/covid/georgia

- получить медицинскую справку на английском языке об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейса направления Тбилиси-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- получить в одном из филиалов лаборатории Synevo справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, на котором указан QR-код (его подлинность будет проверяться на стойках регистрации).

По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

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Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.