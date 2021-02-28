Владельцы междугородних автобусов: «Год не работаем, остались без заработка» приемная haqqin.az
Прошел год со дня введения в Азербайджане из-за пандемии коронавируса строгого карантинного режима. Невероятно быстрое распространение инфекции вынудило наше правительство, как и в большинстве стран мира, пойти на крайние меры - работа по многим направлениям производства и услуг была приостановлена, внутренние и международные авиарейсы, железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки пришлось ограничить или даже временно прекратить.
Уже известно, что пандемия губительно сказалась на многих секторах экономики страны. Особенно пострадали сферы услуг, туризма и транспорта. Однако с 25 января 2021 года, учитывая снижение распространения вируса и начало вакцинации, Оперативный штаб при Кабинете Министров ослабил строгий карантин. В частности, снят запрет на передвижение между многими регионами. Однако о регулярном автобусном сообщении пока говорить рано.
В настоящее время выезд из столицы в районы и обратно возможен только на личном и индивидуальном общественном автотранспорте, что неизбежно привело к росту цен на такси. Появилось большое количество микроавтобусов типа Mercedes Vito, которые перевозят пассажиров за цену примерно в два раза большую, чем легальные перевозчики этой сферы обслуживания. Причем даже в дни строгого карантина, когда поездки из Баку в регионы были практически запрещены, почти каждый день полиция сообщала о задержании водителей таких незаконно курсирующих между регионами микроавтобусов.
Что же касается цен для пассажиров, то ситуация выглядит следующим образом. Если до пандемии поездка на такси от Баку до Мингячевира стоила 12-15 манатов, то сейчас ее цена колеблется в пределах 20-22 манатов. В Губу, Гусар, Хачмаз, Ширван раньше пассажиров доставляли за 8 манатов, ныне же не меньше, чем за 12. А стоимость проезда в Гейчай, Евлах, Гянджу и Агдаш возросла на 5 манатов и стала 20 манатов.
Как выяснил haqqın.az, ограничение региональных и междугородних пассажирских перевозок из-за пандемии поставило предпринимателей-транспортников в крайне затруднительное финансовое положение. А параллельное закрытие автобусных станций по всей стране привело к потере работы еще частью трудоспособного населения.
Зульфигар Валиев, владелец ООО «Мор-Мор», предоставляющего услуги по перевозке пассажиров по маршруту Баку–Кедабек-Баку, сообщил, что его предприятие бездействует с конца марта прошлого года. Водители, да и сам бизнесмен стали безработными, а автобусы из-за простоя уже практически не пригодны для эксплуатации.
«У нас малый бизнес, всего несколько машин. Раньше на трех автобусах практически каждый день возили пассажиров по маршруту Баку–Кедабек-Баку. Но уже почти год не работаем, а иных доходов ни у кого из работников нет. Мне же еще приходится выплачивать кредит банку», - жалуется предприниматель.
Как уверяет З.Велиев, осуществляя пассажирские перевозки, он всегда вовремя платил налоги, а за прошедший год его убыток составил 50-60 тысяч манатов.
«Считайте сами: два автобуса на 45 мест, один - на 59. На каждую машину минимум два водителя, которые получали ежемесячную зарплату. Теперь техника выходит из строя, водители - безработные. И такая же картина у всех предпринимателей, обслуживающих пассажиров. Очень надеемся, что в ближайшее время разрешат задействовать хотя бы несколько маршрутов…» - говорит Велиев.
У ООО «Шиных», которое тоже осуществляло перевозки пассажиров из Баку в Кедабек, три больших автобуса. По словам сотрудника компании Эмиля Мамедова, и здесь машины простаивают около года, но за их парковку, тем не менее, приходится платить: «С марта 2020-го мы потеряли более 100 тысяч манатов. Бездействующая техника быстрее изнашивается, запчасти выходят из строя, что потребует дополнительных затрат. Кроме нас в направлении Кедабека работает около десятка небольших компаний, и у каждой минимум 2-3 больших автобуса. Сейчас все работники, в том числе водители, - безработные. Мы ждем переоформления разрешений на работу в сфере пассажирских перевозок, но пока никакой конкретной информации об этом нет...».
Один из водителей микроавтобуса, прежде работавшего на маршруте Баку-Губа, рассказывает, что в настоящее время он содержит свою семью за счет частного извоза на собственном автомобиле: «За время пандемии мой убыток превысил 40 тысяч манатов. Но что поделаешь, кроме как ждать перемен к лучшему, ничего больше не остается».
Между тем пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова сообщила, что функционирование автобусов в регионах приостановлено решением Оперативного штаба, а микроавтобусы и другие автомобили, занимающиеся сейчас перевозкой пассажиров в районы страны, действуют вопреки закону, не имея на то официального разрешения. В настоящее время повсюду в стране приостановлена работа и автовокзалов. «И в дальнейшем мы будем действовать исключительно в соответствии с решениями Оперативного штаба», - заявила сотрудник Госслужбы автотранспорта.