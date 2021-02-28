Ульвия Худиева, собкор 17:45

Прошел год со дня введения в Азербайджане из-за пандемии коронавируса строгого карантинного режима. Невероятно быстрое распространение инфекции вынудило наше правительство, как и в большинстве стран мира, пойти на крайние меры - работа по многим направлениям производства и услуг была приостановлена, внутренние и международные авиарейсы, железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки пришлось ограничить или даже временно прекратить. Уже известно, что пандемия губительно сказалась на многих секторах экономики страны. Особенно пострадали сферы услуг, туризма и транспорта. Однако с 25 января 2021 года, учитывая снижение распространения вируса и начало вакцинации, Оперативный штаб при Кабинете Министров ослабил строгий карантин. В частности, снят запрет на передвижение между многими регионами. Однако о регулярном автобусном сообщении пока говорить рано.

В настоящее время выезд из столицы в районы и обратно возможен только на личном и индивидуальном общественном автотранспорте, что неизбежно привело к росту цен на такси. Появилось большое количество микроавтобусов типа Mercedes Vito, которые перевозят пассажиров за цену примерно в два раза большую, чем легальные перевозчики этой сферы обслуживания. Причем даже в дни строгого карантина, когда поездки из Баку в регионы были практически запрещены, почти каждый день полиция сообщала о задержании водителей таких незаконно курсирующих между регионами микроавтобусов. Что же касается цен для пассажиров, то ситуация выглядит следующим образом. Если до пандемии поездка на такси от Баку до Мингячевира стоила 12-15 манатов, то сейчас ее цена колеблется в пределах 20-22 манатов. В Губу, Гусар, Хачмаз, Ширван раньше пассажиров доставляли за 8 манатов, ныне же не меньше, чем за 12. А стоимость проезда в Гейчай, Евлах, Гянджу и Агдаш возросла на 5 манатов и стала 20 манатов. Как выяснил haqqın.az, ограничение региональных и междугородних пассажирских перевозок из-за пандемии поставило предпринимателей-транспортников в крайне затруднительное финансовое положение. А параллельное закрытие автобусных станций по всей стране привело к потере работы еще частью трудоспособного населения. Зульфигар Валиев, владелец ООО «Мор-Мор», предоставляющего услуги по перевозке пассажиров по маршруту Баку–Кедабек-Баку, сообщил, что его предприятие бездействует с конца марта прошлого года. Водители, да и сам бизнесмен стали безработными, а автобусы из-за простоя уже практически не пригодны для эксплуатации. «У нас малый бизнес, всего несколько машин. Раньше на трех автобусах практически каждый день возили пассажиров по маршруту Баку–Кедабек-Баку. Но уже почти год не работаем, а иных доходов ни у кого из работников нет. Мне же еще приходится выплачивать кредит банку», - жалуется предприниматель.