Россия вышла из соглашения с Арменией

Россия отказалась от участия в соглашении об условиях деятельности Российско-армянского университета в Ереване. Соответствующее распоряжение кабмина России, как сообщает РИА Новости, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение ...о направлении армянской стороне уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в г. Ереване Российско-армянского университета", - говорится в документе.

Напомним, 8 февраля ректор РАУ Армен Дарбинян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян через Службу нацбезопасности потребовал от него покинуть пост ректора. Дарбинян считает, что одной из причин "враждебного отношения" премьера к себе и университету является "нескрываемая антироссийская сущность" Пашиняна. После этого студенты и коллектив Российско-армянского университета провели акцию в поддержку ректора, а в вузе начались проверки.

Российско-Армянский (Славянский) университет был создан на основании двустороннего соглашения между правительствами Армении и РФ, которое было подписано в августе 1997 года в Москве.