Митинг, объявленный премьер-министром Николом Пашиняном на площади Республики, начался с гимна Армении.

За спиной премьера на сцене стоят его жена и старшая дочь, а также председатель парламента Арарат Мирзоян, члены правительства, ключевые лица фракции "Мой шаг", сообщает Sputnik Армения.

Выступая на митинге, премьер Армении извинился перед армянами за ошибки своего правительства. По словам Пашиняна, за 30 лет независимости властями страны были допущены все возможные ошибки. За последние 2 года и 10 месяцев, после революции, также были сделаны все возможные ошибки. "Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении... попросить прощения за все допущенные мной ошибки", - отметил премьер.