Назван город с самым высоким качеством жизни
В прошлом году столица Финляндии Хельсинки возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни City Wellbeing Index. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank, сообщает Интерфакс-Украина.
City Wellbeing Index рассчитывали, учитывая несколько показателей: здравоохранение, безопасность, экологическую и рыночную стабильность.
Всего в списке рейтинга сто городов. На втором месте испанский Мадрид, на третьем – канадский Ванкувер.
В предыдущем году тройку лидеров городов с высоким качеством жизни составляли европейские Осло, Цюрих и Хельсинки.
В конце рейтинга-2020: Йоханнесбург (ЮАР) 98-е место, Киев – 99, Лагос (Нигерия) – 100.