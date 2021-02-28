Матвиенко: в случае смены власти в Ереване...

Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабах у вне зависимости от событий в Ереване, заявила в интервью РИА Новости председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала спикер Совета Федерации.

"Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное - соглашение достигнуто, и сейчас нужно добиваться, чтобы оно продолжало реализовываться в полном согласии с достигнутыми договорённостями", - подчеркнула Матвиенко, напомнив, что заключение трёхстороннего соглашения, подписанное руководителями России, Азербайджана и Армении, стало очень важным событием с точки зрения предотвращения развития вооружённого конфликта, гибели людей.