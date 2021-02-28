Финляндия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Финляндии вновь объявило режим ЧП в связи с ростом числа заболевших COVID-19. За последние сутки выявлено 392 новых случая. Общее число заразившихся достигло 58 064, умерли 742.
«Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов», — сообщила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции, ее цитирует Коммерсант.
Режим ЧП позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты. В стране уже вводился режим ЧП весной, во время первой волны коронавируса.