Супруга Саркози пообещала продолжить борьбу

«Борьба продолжится, правда будет установлена», — написала Бруни в своем Instagram, сопроводив публикацию совместной фотографией с Саркози и хэштегом «несправедливость», сообщает РБК.

Супруга Николя Саркози модель Карла Бруни заявила после решения суда, который приговорил экс-президента Франции к реальному сроку по делу о коррупции и торговле влиянием, что борьба продолжится.

Ранее в Париже суд признал бывшего президента Франции Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Решением суда срок для Саркози составил три года: один год реальный срок, два года — условный, отмечает BFM TV.

Телеканал France 24 уточнил, что в тюрьму Саркози не отправится. По законам Франции, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома.

Сам Саркози отрицает все обвинения. По его словам, уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.