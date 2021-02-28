Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 19:19

Бывший президент США Дональд Трамп снова в лучах славы. Он завоевал сердца членов Конференции консервативных кругов США, которая в воскресенье закончилась в Орландо, штат Флорида. По результатам проведенного там опроса, 55 процентов участников поддержало намерение Трампа вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. О том, что бывший президент на первом своем публичном выступлении после отставки заявит о намерении вернуться в Белый дом было известно заранее. Разночтения касались второго важного пункта повестки дня - объявит ли Трамп о создании новой партии. Он эти слухи отмел, сказав, что у него и его сторонников есть республиканская партия, которая через четыре года «станет еще сильнее и сплоченней». И эту партию Трамп «вновь поведет на Вашингтон». Слова бывшего президента были встречены оглушительными аплодисментами и криками «Еще четыре года!»

Подавляющее большинство политических наблюдателей Вашингтона, как демократов, так и республиканцев едино во мнении: на съезд в Орландо собрались исключительно самые горячие сторонники экс-президента, представляющие крайне правое крыло партии. На конференцию не был приглашен недавний вице-президент Майк Пенс - его бывший босс обвинил в предательстве из-за неспособности пересмотреть результаты президентских выборов, которые, по убеждению Трампа, демократы украли у него. Также не было бывшего лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела, который довольно резко критиковал Трампа после атаки сторонников последнего на Капитолий 6 января, хотя и не поддержал импичмент бывшего главы государства. Что следует из всего, что увидела и услышала страна за три дня форума крайне правых республиканцев? Во-первых то, что республиканская партия расколота. После выборов и драматических событий января началась, хотя и довольно приглушенная пока, конфронтация между республиканским истеблишментом Вашингтона и республиканской базой в штатах. Однако при этом расколе возникновение третьей партии – как сторонников, так и противников Трампа практически невероятно. В условиях архаичной политической системы Америки с ее кондовыми устоями, отлитыми в гранит, борьба между партией Слона и партией Осла была и остается единственным блюдом, которое предлагается избирателю.

То, что Трамп вновь выдвигается в президенты США можно считать подарком демократам. Экс-президент, который покинул свой пост с рейтингом в 39 процентов (а сейчас он скатился до 34 процентов), против которого дважды был инициирован процесс импичмента в конгрессе, обвиненный в преступном пренебрежении к опасности пандемии и в провоцировании нападения на Капитолий вряд ли сможет рассчитывать на быструю победу на будущих выборах. На конференции Трамп вновь обрушился на своего врага - президента Байдена, заявив, что первый месяц того в Белом доме «стал настоящей катастрофой». На самом деле дела у нынешнего президента не так уж плохи. По опросам службы Gallup его деятельность поддерживают 56 процентов американцев, а 34 процента республиканцев отдают должное его действиям по борьбе с коронавирусом. Несмотря на громогласную поддержку Трампа в настрое участников конференции наблюдались нюансы. Так, вопреки победе в приведенном опросе только 68 участников конференции заявили о том, что они проголосуют за Трампа на следующих выборах, а 95 процентов считают, что они скорее поддерживают политику экс-президента, чем его личное участие в выборах. И альтернатива Трампу в Орландо также была обозначена. По второму опросу - кого вы считаете наиболее перспективным кандидатом в президенты помимо Трампа победителем стал губернатор Флориды Рон Десантис. Он стал чрезвычайно популярен в последнее время среди тех американцев, которые скептически относятся ко всякой науке и категорически протестуют против всяких ограничений, связанных с Covid. У 42-летнего фотогеничного Десантиса, который прежде чем стать губернатором с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей конгресса, по всей видимости будет больше выигрышных карт на выборах 2024 года, чем у Трампа, которому к тому времени исполнится 78 лет.

Прошедшая конференция консервативных республиканцев, разумеется, лишь очертила самые приблизительные контуры будущих выборов. В прошлом нынешний сенатор-республиканец Митт Ромни четырежды становился ее победителем, но президентские выборы он проиграл. И, тем не менее, съезд в Орландо так или иначе означал некий старт будущей кампании. А о том, что она уже началась свидетельствуют и другие громкие общенациональные новости, не обязательно из сферы политики. Одной из них стала печальная история с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Один из недавних любимцев демократов, который отлично проявил себя в борьбе против коронавируса, был на днях обвинен сразу двумя барышнями в сексуальном домогательстве. Одна из них, 25-летняя Шарлотта Беннетт, бывшая помощница губернатора поведала, что босс расспрашивал ее об интимной жизни, жаловался на одиночество и однажды спросил, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше».