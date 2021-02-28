Пашинян обвинил Саргсяна в подстрекательстве военных

Заявление Генштаба об отставке премьер-министра Армении является результатом воздействия на генералов со стороны прежней власти, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики в Ереване.

По словам Пашиняна, люди, выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать: "Эти же люди и сегодня пытаются вывести армию против народа и избранной этим народом законной власти. Иначе я не могу объяснить заявление Генштаба", цитирует премьера sputnik Армения.

Среди главных действующих лиц, попытавших уговорить генералов, Пашинян назвал экс-президента Сержа Саргсяна. "Но я хочу сказать, что заявление Генштаба ВС абсолютно незаконное, так как Конституция четко устанавливает нейтралитет вооруженных сил в политических вопросах. Начальник Генштаба придерживается четко выраженной политической ориентации и тем самым нарушает все правила и Конституцию Армении", - сказал премьер.

Пашинян назвал неизбежным уход главы Генштаба Оника Гаспаряна с занимаемого поста.