У двух должностных лиц МИД Украины, перевозивших контрабанду из Польши, обнаружили, помимо золота и валюты, более 8,8 тысяч блоков с сигаретами, ориентировочная себестоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет около 1,5 млн гривен, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Польше, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области незаконно перевозили товары из Украины в страны ЕС, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт, пишет украинское издание Корреспондент.net.

"Водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном погрузочно-пассажирском микроавтобусе", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска 28 февраля. Во время обыска в транспортном средстве обнаружили: 140 тысяч долларов США, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысяч польских злотых, 16 килограммов золота, а также 8 826 блоков с сигаретами. Ориентировочная себестоимость изъятых табачных изделий по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн гривен.

МИД Украины уже отозвал работников посольства, попавшихся на контрабанде, назвав этот случай "вопиющим" и пообещав "тщательное и быстрое" расследование.