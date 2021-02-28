Баку и Минск обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в нашей стране Андреем Равковым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Закир Гасанов, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Министр обороны выразил уверенность, что назначение бывшего министра обороны Беларуси послом в Азербайджане будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны, отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности в военной сфере, подчеркнул, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, посол выразил удовлетворение началом дипломатической миссии в Азербайджане и отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-белорусских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

Отметив расширение отношений в различных сферах, посол подчеркнул, что Беларусь также заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в военной области и для этого имеется необходимый потенциал.