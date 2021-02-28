Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

"Мы считаем, что возвращение к полупрезидентской системе правления будет одним из лучших вариантов", - заявил Пашинян.

"Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", - отметил он на митинге на площади Республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в октябре текущего года инициирует конституционные поправки для перехода страны к полупрезидентской форме правления.

Пашинян также в ходе митинга выразил надежду, что президент подпишет проект указа об освобождении главы Генштаба Оника Гаспаряна от должности. "Сейчас президент республики должен принять решение. Я надеюсь, что Саркисян, будучи опытным государственным деятелем, примет решение, которое исходит из интересов армянского народа, государства и его стабильности", — сказал Пашинян, которого цитирует Sputnik Армения.

Премьер-министр Армении затронул вопрос внеочередных парламентских выборов. "Если политические силы согласятся с нашими предложениями (о консультациях по внеочередным выборам), мы готовы пойти на внеочередные выборы… Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников, сообщает РИА Новости.

По его словам, выборы покажут, чего требует народ.