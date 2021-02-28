Сын Нетаньяху выплатит полумиллионный штраф за клевету

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху обязан выплатить 500 000 шекелей в качестве компенсации по делу о клевете. Такое решение вынес мировой суд города Кфар-Саба в понедельник, 1 марта.

Как пишут Vesty.co.il, судебное разбирательство проводилось по ходатайству активистки партии "Кахоль-Лаван" Даны Кассиди, обвинившей Нетаньяху-младшего в распространении лживой информации об интимной связи, в которой она якобы состояла с лидером партии Бени Ганцем. Дана Кассиди утверждает, что ответчик использовал ее фото с Бени Ганцем, сделанное в ходе агитационной кампании, чтобы создать ложное впечатление о якобы существующей между ними интимной связи.

Яир Нетаньяху не представил суду позицию защиты, и таким образом, вердикт может быть аннулирован, если суд посчитает это оправданным.

Дана Кассиди, активист экологических движений, борется за права животных и принимала участие в качестве добровольца в предвыборной кампании Кахоль-Лаван.

Суд обязал Яира Нетаньяху выплатить Дане Кассиди 500 000 шекелей и 6 250 шекелей для покрытия судебных издержек.