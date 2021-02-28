По инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой в Азербайджан приехали израильские офтальмологи для оказания медико-гуманитарной помощи.

Согласно сообщению, медицинская бригада в составе восьми человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии и лечения раненых ветеранов Отечественной войны. Врачи обследуют и прооперируют наших военнослужащих с травмами глаз, передает Trend.

За два дня израильские врачи уже обследовали 123 участника войны. Пятеро из них уже прооперированы, операции еще 20 человек назначены на ближайшие дни.