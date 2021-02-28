Полиция не допустила столкновений сторонников и противников Пашиняна

В Ереване полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы не допустить столкновений между ними, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, по окончании митинга сторонников Пашиняна, на котором, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек, участники акции во главе с премьером прошли колонной по Еревану. Они двигались к месту столкновений 1 марта 2008 года, где во время разгона акций протеста оппозиции погибли десять человек.

Когда колонна проходила по проспекту Маштоца мимо Оперы и поворота на проспект Баграмяна, к ним из лагеря оппозиции вышли несколько человек, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес Пашиняна. Сторонники премьера, в свою очередь, пытались их перекричать, а потом бросились на разборки.

Полиция оперативно отреагировала, развернув две цепи, тем самым преградив путь сторонникам премьера, которые уже были готовы свернуть на проспект Баграмяна в сторону лагеря оппозиции.