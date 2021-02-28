Икрам Нур, автор haqqin.az 21:13

Подрыв израильского судна «Гелиос» 25 февраля в Оманском заливе получил свое объяснение. Как сообщило издание иранских консерваторов «Кейхан», «принадлежащее израильской компании судно было атаковано в Персидском заливе проиранскими силами» в ответ на американский удар по позициям прокси Тегерана в Сирии.

Ранее, кстати, министр обороны Израиля Бен Ганц уже заявлял об «иранском следе», однако – с оговорками: «Ни для кого не секрет, что Иран пытается причинить вред израильским объектам и израильским гражданам. Это судно находилось близко к Ирану, и они знали, что оно израильское – это дает нам возможность думать, что это связано, но нужно продолжать это расследование и изучать. Разведка и аналитики должны все выяснить. Судя по близости и по обстоятельствам, все это не случайно». Как видим, долго разбираться не пришлось. Сначала предварительное расследование обстоятельств подрыва в Оманском заливе Helios Ray показало, что атака была осуществлена с помощью магнитных мин – так называемых «мин пиявок», аналогичных тем, что уже применялись Ираном в этих местах в 2019 году. Где и когда к бортам Helios Ray были прикреплены эти мины, пока неясно, но особого значения это не имеет, ведь те же боевые пловцы имеются у каждой уважающей себя морской державы. Иранские СМИ поначалу пытались все отрицать, смутно намекая на провокацию некоторых враждебных Тегерану спецслужб. Но потом, видимо, решили, что скрывать ничего не нужно. Тем более, что владелец Helios Ray Рами Унгер, по утверждениям иранских источников, «имеет тесные отношения» с главой МОССАДа Йоси Коэном.

Правда, если поначалу предполагалось, что подрыв - месть за ликвидацию иранского ядерщика Мохсена Фахризаде, то теперь по версии Тегерана – это ответ на удар по иранским прокси в Сирии. И если, как отмечали наблюдатели, американские бомбы на головы «Китаиб Хизбалла» и «Китаиб Сайид аш-Шухада» были посланием Тегерану от Байдена, типа США пропорционально ответят на любой выпад Ирана в отношении американских военнослужащих, то теперь и иранцы не остались в долгу. Пусть и через «третьи руки», но все же послали открыточку в ответ: ради ядерной сделки ходить перед Вашингтоном «по струнке» и вести себя образцово-показательно они совершенно не намерены. Что и подтвердили буквально менее чем сутки назад, отказавшись от предложения Евросоюза организовать прямые переговоры с США по ядерной сделке. С официальным заявлением по этому вопросу выступил МИД Ирана. Согласно тексту, Тегеран не считает в настоящий момент необходимым проводить неофициальную встречу с участием США, предложенную Европой, поскольку: - На данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона. - Правительство президента США Джо Байдена не только не отказалось от провальной политики максимального давления, то но даже не заявило о своей приверженности собственным обязательствам для выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. - Выполнение обязательств всеми сторонами в рамках ядерной сделки не является вопросом переговоров или компромиссов. Все компромиссы были сделаны пять лет назад, когда была заключена ядерная сделка.