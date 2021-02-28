Глава Евросовета усадил власти и оппозицию Грузии за стол переговоров

В Тбилиси в президентском дворце Орбелиани собираются оппозиционные лидеры Грузии – через несколько минут здесь начнутся переговоры по урегулированию политического кризиса с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, передает Sputnik Грузия.

На сегодняшней пресс-конференции в грузинской столице Шарль Мишель пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и оппозиционных лидеров к столу переговоров, чтобы найти пути решения политического кризиса в стране, и предложил сделать это не откладывая.

Во Дворце Орбелиани также находятся представители власти - на переговоры приехал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы. Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.