В Instagram появилась новая функция

Приложение Instagram с 1 марта позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms.

"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", - говорится на сайте Instagram, который цитирует РИА Новости.

Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.