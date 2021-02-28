Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. Всего в мире зарегистрировано 114,2 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,5 млн человек. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост. Это обе Америки, Европа, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье»,— сказал господин Гебрейесус во время брифинга. Он не уточнил, на сколько выросло количество зараженных.

Гендиректор ВОЗ добавил, что организация рассчитывает на поставки в рамках механизма COVAX до конца мая 237 млн доз вакцин от коронавируса в 142 страны. «Сегодня Гана и Кот-д`Ивуар начали вакцинацию своих медработников. А до конца мая будет распределено 237 млн доз вакцин в 142 страны»,— сказал гендиректор ВОЗ.

Больше всего зараженных в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,5 млн). Россия занимает четвертое место (4,2 млн).