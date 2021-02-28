Манукян надеется, что отставка Пашиняна неизбежна
Лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян в ходе сегодняшнего митинга оппозиции назвал отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна неизбежной.
По мнению Манукяна, на митинге собрались те, кто должен восстановить Армению, создать армию, отстроить страну.
"У нас нет плохих руководителей, потому что страну захватили враги. То, что враги пришли в Армению, — ошибка армянского народа", - заявил Манукян, передает Sputnik Армения.
Лидер оппозиционного движения убежден, что отставка премьера неизбежна.