Пашинян обвинил главу Генштаба Армении в предательстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики назвал предателем выступившего против него главу Генштаба Оника Гаспаряна и обвинил его в сговоре с бывшим президентом Сержем Саргсяном. Об этом соббщает BBC News.

"Оник джан, ты допустил большую ошибку", - заявил с трибуны армянский премьер.

Он обвинил генерала Гаспаряна в предательстве и исполнении воли прежних властей Армении и снова потребовал от него покинуть пост.

"То, что назначенный мной начальник Генштаба выполняет приказы отвергнутого (то есть Саргсяна), это величайшее предательство, это предательство", - заявил премьер-министр.