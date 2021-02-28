«Азерэнержи» готовит специалистов для энергопроекта «Гобу»
В поселке Гобу продолжается строительство электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт и одноименной 330/220/110 кВ подстанции. Параллельно с этим ОАО «Азерэнержи», всегда уделяющее особое внимание кадровым вопросам, проводит подготовку персонала по энергопроекту «Гобу».
Как сообщил haqqin.az глава Центра по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев, с этой целью после разбора поступивших в «Азерэнержи» CV-обращений приемная комиссия провела тест для проверки уровня знаний кандидатов. Кандидаты, успешно прошедшие комиссию, получили теоретические знания по выбранной ими специальности в Учебном центре «Азерэнержи». Затем молодые специалисты приняли участие в монтаже энергопроекта «Гобу», заодно и приобрели производственный опыт на Сангачальской ГРЭС.
Обучение на высоком уровне по энергопроекту «Гобу» будет продолжаться до завершения строительных работ.
Т.Абдуллаев отметил, что молодые энергетики, которые будут принимать участие в эксплуатации электростанции и подстанции «Гобу», являются выпускниками Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Азербайджанского технического университета.
Также он добавил, что сотрудничество между ОАО «Азерэнержи» и вузами расширяется. Студенты старших курсов этих учебных заведений регулярно проходят производственную практику на различных предприятиях ОАО.
Т.Абдуллаев также сказал, что энергетический проект «Гобу» устранит зависимость от одного источника в энергосистеме страны, максимизирует стабильность и надежность электроснабжения Баку и Апшерона, удовлетворит растущий спрос в стране, снизит нагрузку региональных электростанций на Баку. Особенностью подстанции «Гобу» является то, что это будет первая подстанция 330 кВ, построенная в столице, и самое главное - она будет нести заменяющую функцию подстанции «Апшерон» на 500 кВ, являющейся стратегическим объектом в стране.
Большая часть работ по строительству электростанции и подстанции уже выполнена, и даже немного раньше запланированного срока - в этом году ожидается ввод в эксплуатацию энергообъекта.