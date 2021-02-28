«Азерэнержи» готовит специалистов для энергопроекта «Гобу»

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В поселке Гобу продолжается строительство электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт и одноименной 330/220/110 кВ подстанции. Параллельно с этим ОАО «Азерэнержи», всегда уделяющее особое внимание кадровым вопросам, проводит подготовку персонала по энергопроекту «Гобу».

Как сообщил haqqin.az глава Центра по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев, с этой целью после разбора поступивших в «Азерэнержи» CV-обращений приемная комиссия провела тест для проверки уровня знаний кандидатов. Кандидаты, успешно прошедшие комиссию, получили теоретические знания по выбранной ими специальности в Учебном центре «Азерэнержи». Затем молодые специалисты приняли участие в монтаже энергопроекта «Гобу», заодно и приобрели производственный опыт на Сангачальской ГРЭС. Обучение на высоком уровне по энергопроекту «Гобу» будет продолжаться до завершения строительных работ.

Т.Абдуллаев отметил, что молодые энергетики, которые будут принимать участие в эксплуатации электростанции и подстанции «Гобу», являются выпускниками Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Азербайджанского технического университета. Также он добавил, что сотрудничество между ОАО «Азерэнержи» и вузами расширяется. Студенты старших курсов этих учебных заведений регулярно проходят производственную практику на различных предприятиях ОАО.