На улицах Еревана: «Евреи – это крысы, которые убивали армян в 1915 году» видеорепортаж американского журналиста
Как уже сообщал haqqin.az, буквально на днях американский журналист Патрик Ланкастер, находящийся в долгосрочной профессиональной поездке по Армении, опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Содержание репортажа оказалось настоящей информационной бомбой, так как доказывает факт нарушения армянской стороной трехстороннего соглашения, подписанного президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.
Патрик Ланкастер продолжает серию репортажей из Армении и сегодня разместил на своем канале в Youtube новое видео, которое подтверждает еще одну правду об Армении. Речь идет о все возрастающей волне антисемитизма и национализма в этой моноэтнической стране.
Шокирован был и сам автор репортажа. Он предваряет его следующими словами: "Произошло нечто реально бредовое. Думаю вы, мои подписчики, знаете, что я выступаю против расизма и никогда не поддерживаю травлю невинных. Я очень спокойный парень, но я встретил здесь парочку людей, у которых совершенно ужасное мнение о тех, кто отличается цветом кожи. Я не могу на такое спокойно смотреть".
Далее идет беседа со случайным прохожим, которого Патрик Ланкастер встретил на площади Республики в Ереване. Приводим эту беседу полностью и без купюр:
Прохожий: Свастика - это символ индоевропейских арийских народов. У Ноя было 3 сына - Иафет, Сим и Хам. От Иафета происходят все белые арийские индоевропейские народы. Я долгое время изучал происхождение Атлантиды и арийских индоевропейских народов. В том числе, я долгое время изучал свастику. Это символ космоса, символ энергии бога.
Патрик Ланкастер: Что вы думаете о нацистах?
- Понимаете, Адольф Гитлер тогда взял свастику, он это делал во зло. А на самом деле свастика - это наоборот. Она имеет положительную энергетическую систему.
- Вы за или против нацистов?
- Понимаете...
- Из-за нацистов погибло много людей. Вы за или против них?
- Я против. Потому что Адольф Гитлер, когда пришел к власти, он не только убивал евреев и цыган, но и своих белых сородичей.
- То есть, если это только евреи и цыгане, то вы за? Да или нет?
- Скажу лаконично и хорошо - если та нация, которая занимается паразитизмом, вредит другому народу подпольно и явно, должно быть наказание. Но я против геноцида.
- То есть вы против каких-то народов, например, евреев и цыган?
- Против цыган?
- Гитлер убивал цыган и евреев. Вы за или против этого?
- Понимаете, цыган убивали как паразитическую нацию. А евреев Гитлер убивал за то, что они занимались подстрекательством. У них кровавые деньги.
- Итак, еще вопрос. Разве нормально убивать таких людей, как евреи и цыгане?
- Без разницы. Евреи - они очень вредные. Если они будут вести себя хорошо и нормально по божьим законам, мы их не тронем. Но если они будут заниматься опять пакостями, подстрекательством...
- Ты думаешь, убивать людей - это хорошо?
- Да.
- Как ты можешь сказать, что это хорошо?
- Если в вашем доме живут крысы, вы будете жить с ними?
- Вы сравнили евреев с крысами?
- Если есть крысы, это может быть хорошо?
- То есть Гитлер думал, что Европа - это как тот дом? Это идиотизм. Убивать людей не может быть хорошо. Значит, вы нацист?
- Я националист. Есть разница между нацистом и националистом. Есть большая разница.
- Из какой вы организации?
- Я националист, но не нацист.
- Какая организация или группа?
- Наше движение - националистическая организация, которая защищает армянские национальные интересы.
- Какое точно название? Национализм - это плохо...
- А вот хорошо, что вы американцы убивали людей во Вьетнаме?
- Нет. Не могу сказать, что это хорошо.
- Если это тот народ, который враждебно к тебе относится, с ненавистью...
- Если человек думает, что людей убивать - это хорошо, он должен сесть в тюрьму.
- Я тебе одно скажу и уйду. Вы знаете, что в 1915 году геноцид армян организовали евреи? Все организаторы были евреями. Энвер паша, Талаат паша - вся эта шайка. Пантюркистские главари были евреи.
- Спасибо.
- Вот подумайте над этим.
Как говорится, комментарии излишни. И если бы это был единичный случай, как мог бы подумать и сам автор репортажа Патрик Ланкастер, то это полбеды. Однако это проявление довольно широко распространенной тенденции, которая, к сожалению, не ограничивается одними словами. Недавно вандалы залили красной краской мемориальный камень у Аллеи дружбы Армении и Израиля в парке "Ахтанак". Также в центре Еревана был осквернен памятник, посвященный жертвам Холокоста. Осквернившим памятник оказался 36-летний гражданин США Х.Ераносян. Думается, американскому журналисту Патрику Ланкастеру было бы интересно поговорить с таким вот гражданином США и узнать, что он думает о толерантности и вообще об американских идеалах.