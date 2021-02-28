Подготовила: Афа Бабаева, отдел информации 22:32

Как уже сообщал haqqin.az, буквально на днях американский журналист Патрик Ланкастер, находящийся в долгосрочной профессиональной поездке по Армении, опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Содержание репортажа оказалось настоящей информационной бомбой, так как доказывает факт нарушения армянской стороной трехстороннего соглашения, подписанного президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. Патрик Ланкастер продолжает серию репортажей из Армении и сегодня разместил на своем канале в Youtube новое видео, которое подтверждает еще одну правду об Армении. Речь идет о все возрастающей волне антисемитизма и национализма в этой моноэтнической стране.

Шокирован был и сам автор репортажа. Он предваряет его следующими словами: "Произошло нечто реально бредовое. Думаю вы, мои подписчики, знаете, что я выступаю против расизма и никогда не поддерживаю травлю невинных. Я очень спокойный парень, но я встретил здесь парочку людей, у которых совершенно ужасное мнение о тех, кто отличается цветом кожи. Я не могу на такое спокойно смотреть". Далее идет беседа со случайным прохожим, которого Патрик Ланкастер встретил на площади Республики в Ереване. Приводим эту беседу полностью и без купюр: Прохожий: Свастика - это символ индоевропейских арийских народов. У Ноя было 3 сына - Иафет, Сим и Хам. От Иафета происходят все белые арийские индоевропейские народы. Я долгое время изучал происхождение Атлантиды и арийских индоевропейских народов. В том числе, я долгое время изучал свастику. Это символ космоса, символ энергии бога. Патрик Ланкастер: Что вы думаете о нацистах? - Понимаете, Адольф Гитлер тогда взял свастику, он это делал во зло. А на самом деле свастика - это наоборот. Она имеет положительную энергетическую систему. - Вы за или против нацистов? - Понимаете... - Из-за нацистов погибло много людей. Вы за или против них? - Я против. Потому что Адольф Гитлер, когда пришел к власти, он не только убивал евреев и цыган, но и своих белых сородичей. - То есть, если это только евреи и цыгане, то вы за? Да или нет? - Скажу лаконично и хорошо - если та нация, которая занимается паразитизмом, вредит другому народу подпольно и явно, должно быть наказание. Но я против геноцида. - То есть вы против каких-то народов, например, евреев и цыган? - Против цыган? - Гитлер убивал цыган и евреев. Вы за или против этого? - Понимаете, цыган убивали как паразитическую нацию. А евреев Гитлер убивал за то, что они занимались подстрекательством. У них кровавые деньги.

- Итак, еще вопрос. Разве нормально убивать таких людей, как евреи и цыгане? - Без разницы. Евреи - они очень вредные. Если они будут вести себя хорошо и нормально по божьим законам, мы их не тронем. Но если они будут заниматься опять пакостями, подстрекательством... - Ты думаешь, убивать людей - это хорошо? - Да. - Как ты можешь сказать, что это хорошо? - Если в вашем доме живут крысы, вы будете жить с ними? - Вы сравнили евреев с крысами? - Если есть крысы, это может быть хорошо?