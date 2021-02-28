В Турции смягчают коронавирусные ограничения

В ряде провинций Турции с низким и средним риском по коронавирусу отменяются комендантские часы в выходные дни. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«В провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать лишь в воскресенье. Комендантские часы в будни с 21:00 до 05:00 будут продолжены», — заявил Эрдоган.

Президент Эрдоган также объявил, что дошкольные учебные заведения по всей республике, начальные школы, а также классы с 8-го по 12-й возобновят очные занятия.

Турецкий лидер сказал, что рестораны, столовые и кафетерии смогут продолжать свою деятельность с условием их заполненности не более 50 процентов с 07:00 до 19:00, за исключением провинций с очень высоким уровнем риска заражения.