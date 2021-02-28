Аваков назвал себя «ангелом, который терпит это все»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал фразу "Аваков — черт", назвав себя "ангелом, который терпит это все". Об этом он сказал в "Студии 1+1", сообщают Украинские новости.

"Может, Аваков ангел, что терпит это все?" - сказал министр, отвечая на вопрос ведущей: "Аваков - черт?"

По его словам, быть министром внутренних дел не легко, а порой, очень сложно. Аваков добавил, что часто он жесткий человек, но вместе с тем бывает лиричным и человечным.

"У меня такая работа, что нужно быть твердым, иногда лиричным, человечным и часто жестким", - подытожил министр.