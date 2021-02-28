В Багдаде не все спокойно

Сотни человек вышли сегодня на улицы Багдада в знак солидарности с протестующими в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака. Как передает телеканал Al-Sumaria, перекрыты несколько автотрасс, ведущих к центру столицы.

Беспорядки в Эн-Насирии вспыхнули в конце февраля, когда жители провинции потребовали отставки губернатора, не способного, по их словам, обеспечить выполнение социальных требований народа. Люди жалуются на отсутствие электричества в домах на протяжении большей части дня, на загрязненную воду, которая нередко приводит к массовым отравлениям и заболеваниям среди местных жителей. Такая ситуация в Южном Ираке длится уже годами, приводя к многочисленным акциям протеста и столкновениям с силами безопасности, но ничего, по сути, не меняется.

Жертвами столкновений с силовиками в минувшие дни стали по меньшей мере восемь человек.

Из-за беспорядков и напряженности в провинции Ди-Кар под вопросом оказался запланированный на 5-8 марта визит в Ирак Папы Римского Франциска и посещение им ряда мест. В ходе апостольской поездки понтифик намерен посетить Багдад, Эрбиль, Мосул, Ур и Бахдиду (Каракош).