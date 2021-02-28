Дочь главы Генштаба назвала Пашиняна «дезертиром» и «очень долго смеялась»

Дочь начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, Асмик, ответила премьер-министру Николу Пашиняну, назвавшему ее отца предателем.

«Не удивляйся, если однажды дезертир станет твоим судьей... Забавно, когда группа дезертиров говорит о защитниках Родины и называет их предателями. Кстати, интонация таких людей напрямую зависит от степени их удаленности от линии фронта. Я долго, очень долго смеялась», — написала дочь Гаспаряна на своей странице в Facebook.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади Республики назвал предателем выступившего против него главу Генштаба Оника Гаспаряна и обвинил его в сговоре с бывшим президентом Сержем Саргсяном.