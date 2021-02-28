В ВОЗ засомневались в возможности завершения пандемии к концу года

Всемирная организация здравоохранения считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.

"Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус, - отметил Райан. - Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года".

Аналогичную точку зрения высказала и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. По ее словам, на данный момент организация рассчитывает, что благодаря вакцинации "к концу года удастся сократить число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения заболевания".