Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, в видеоконференции приняли участие сотрудники МЧС, представители центральных и местных органов исполнительной власти, других соответствующих организаций, в том числе международных.

Открывая мероприятие, начальник Управления гражданской обороны МЧС генерал-майор Ниязи Заманов сказал, что МЧС постоянно повышает профессионализм спасательных служб ведомства для обеспечения безопасности населения и территорий. Предпринимаются шаги по решению вопросов гражданской обороны во взаимодействии с центральными и местными органами исполнительной власти, ведомствами, предприятиями и организациями во время масштабных чрезвычайных ситуаций.

Было отмечено, что в целях организации эффективного управления чрезвычайными ситуациями, обмена информацией и опытом по чрезвычайным ситуациям и оказания взаимопомощи МЧС в рамках сотрудничества с Международной организацией гражданской обороны ежегодно 1 марта - во Всемирный день гражданской обороны проводит масштабные мероприятия по всей стране, в ходе которых населению пропагандируется история возникновения, цели и задачи гражданской обороны, проделанная государством работа в области гражданской обороны, знания по гражданской обороне, а также правила поведения во время чрезвычайных ситуаций