Генералитет Армении непреклонен и после митинга Пашиняна: «Армия служит лишь армянскому народу»

Командование Вооруженных сил Армении считает недопустимым и призывает прекратить необоснованные обвинения в адрес структуры и конкретных руководящих лиц. Об этом говорится в заявлении ВС.

"Руководящий состав ВС Армении вновь подтверждает свою оценку касательно сложившейся ситуации и подчеркивает, что вне зависимости от попыток вовлечения ВС в политические процессы командование армии остается непреклонным, проявляет взвешенную и твердую позицию", - цитирует Sputnik Армения сообщение.

Отмечается, что командование ВС Армении, прогнозируя угрозы нацбезопасности, считает недопустимыми подобные заявления и призывает прекратить необоснованные обвинения в адрес армии и некоторых руководящих лиц.

В заявлении подчеркивается, что текущая ситуация свидетельствует о том, что ВС Армении руководствуются исключительно государственными интересами и служат только армянскому народу. А также руководствуются нормами Конституции и законов Республики Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба ВС с требованием об отставке правительства и его руководителя попыткой военного переворота. А на митинге своих сторонников в понедельник Пашинян обвинил генералитет в том, что их подстрекают представители "прежних властей".