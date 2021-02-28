Депутат Госдумы: у Азербайджана есть все возможности обеспечить армянам Карабаха достойную жизнь

В интервью порталу «Москва-Баку» российский парламентарий заявил об уверенности, что азербайджанское правительство обеспечит достойную жизнь карабах ским армянам.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что Азербайджан реально стремится максимально быстро и полноценно интегрировать армянское население Карабаха, наделив их всеми гражданскими правами. В отличие от армянской стороны, придерживающейся воинствующего национализма, Азербайджан действует в духе дружбы народов и гражданского равноправия, как цивилизованное демократическое государство XXI века», – сказал Журавлев.

Российский депутат подчеркнул, что у Азербайджана есть не только искреннее желание, но и все возможности, чтобы обеспечить армянскому населению региона комфортные условия для жизни.

Журавлев отметил, что во время своей поездки он увидел много исторических разрушенных памятников и мечетей, которые стали жертвами варварского отношения армянских властей.

По словам российского депутата, Азербайджану предстоит громадная работа по восстановлению всей инфраструктуры освобожденных районов, а Россия «всегда готова протянуть братскому народу руку помощи».

«Безусловно, в России видят и полностью поддерживают усилия Азербайджана и его лидера Ильхама Алиева по реализации мирного плана в Нагорном Карабахе, налаживанию конструктивного международного взаимодействия в регионе. Важную роль играет и тот факт, что президенты России и Азербайджана глубоко уважают и лично доверяют друг другу», – рассказал Алексей Журавлев.