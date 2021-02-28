Горбачев: Союз уже не вернуть

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, которому 2 марта исполнится 90 лет, считает, что настоящего союза между бывшими советскими республиками уже быть не может.

По словам бывшего советского лидера, которые он сказал в интервью «Комсомольской правде», «была идея создать единое экономическое пространство России, Украины, Казахстана и Белоруссии. И это очень верный путь. Эти четыре страны какие? 80 процентов Советского Союза! Но уже не вернутся».

На вопрос, почему экономический союз так и не состоялся, Горбачев отметил амбиции и капризы лидеров этих государств.