Казахстан будет прививаться своей вакциной

Министерство здравоохранения Казахстана планирует в апреле этого года начать прививки местной вакциной от коронавируса QazCOVID-in, которая сейчас проходит третью стадию клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, сообщает издание «Большая Азия».

«Запланировано в апреле применение вакцины отечественного производства QazCOVID-in, разрабатываемой Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности министерства образования и науки. Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин — это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцинами, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в республике», — рассказал Алексей Цой.

1 февраля в Казахстане приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины российской «Спутник V».