США выделят Украине военную помощь на $125 миллионов

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине $125 миллионов в качестве нового пакета военной помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня Министерство обороны США объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — сказал Джон Кирби, его цитирует «Коммерсант».

Кирби также заявил, что Вашингтон планирует продолжать передавать Киеву в том числе так называемые летальное вооружение. По его словам, детальная информация о пакете военной помощи Украине будет обнародована позднее.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь.