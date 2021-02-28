В Украине выявили новые штаммы коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская сообщила, что в стране появились новые штаммы коронавируса, которые усугубляют болезнь у молодых людей. Об этом сообщает ресурс UKR INFORM.

К таким выводам врачи пришли, поскольку молодые люди 30+ стали переносить болезнь тяжелее, на 14-16 дней вместо улучшения у трети больных коронавирусом наблюдается ухудшение (порой - серьезное), участились случаи обострения процесса в остром периоде.

«Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю. Образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские «корни». Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей», - предупредила врач.