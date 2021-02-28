Сын «террориста №1» стал художником: рисует пейзажи

39-летний сын «террориста №1», основателя террористической организации «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, Омар, стал заниматься рисованием. В интервью журналу Vice он признался, что так борется со своими детскими травмами. Многие его работы посвящены природе американского Запада. Сын бен Ладена увлекается старыми вестернами, уважает ковбоев и очень любит актера Клинта Иствуда.

Мужчина полагает, что унаследовал художественные способности от матери. За последний год 39-летний Омар написал больше десятка картин, в основном пейзажи.

В интервью мужчина рассказал, что тяга к живописи у него появилась в возрасте семи лет, когда он начал рисовать лошадей отца. Одну из картин даже повесили на стене в классе школы, где учился Омар.

По словам Омара, он до сих пор борется с посттравматическим и биполярным расстройствами, но живопись помогла ему найти новый мир внутри себя.

Омар бен Ладен признался, что никогда не был близок с отцом. В возрасте 18 лет он покинул «Аль-Каиду», поскольку не хотел становиться террористом. Сейчас вместе с супругой Омар проживает в Нормандии.