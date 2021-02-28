Бизнесмена приговорили к тюрьме за разбрасывание 50 тысяч евро

Уголовный суд Дубая приговорил европейского бизнесмена (личность не указывается) к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 200 тысяч дирхамов за то, что он выбросил 50 тысяч евро из окна своей машины перед группой азиатских рабочих, которые кинулись их подбирать. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на эмиратское издание Al Bayan.

Бизнесен снимал происходящее на видео с целью получить новых подписчиков в Instagram и показать им, что он живет в богатстве.

По данным следствия, бизнесмен выбросил из окна своего автомобиля около 50 тысяч евро, но они оказались фальшивыми. После ареста мужчина признался, что приобрел в китайском онлайн-магазине 740 тысяч поддельных купюр номиналом 100 долларов, а также распечатал в копировальном центре 467 тысяч поддельных купюр номиналом 500 евро. Работник копировального центра продал их ему за тысячу дирхамов после заверения в том, что их раздадут гостям на вечеринке как своего рода шоу.

Полиция также арестовала работника копировального центра. Он получил аналогичное наказание — два года тюремного заключения и штраф в размере 200 тысяч дирхамов.