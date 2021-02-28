Второй срок Николя Саркози событие дня
Во Франции сенсация: 23-й президент республики, возглавлявший ее с 2007 по 2012 год, осужден судом по делу о коррупции. Николя Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, из них два – условно. К президентскому сроку прибавился еще один, совершенно другого рода.
Скорей всего, за решеткой осужденному побыть не придется, дело ограничится домашним арестом да ношением электронного браслета, но сам по себе случай, конечно, из ряда вон выходящий. Интересно, что срок экс-президент получил за прегрешения, выявленные при расследовании совсем другого эпизода.
Саркози «выпасали» с 2013 года, когда началось расследование по обвинению в том, что, будучи кандидатом в президенты в 2007 году, политик тайно взял на проведение избирательной кампании 50 миллионов долларов от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Прослушивая телефонные переговоры подозреваемого, детективы неожиданно на себя наткнулись на свидетельства подкупа судьи. В 2014 году Николя Саркози предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования еще одного дела, по которому проходил: якобы он брал деньги у совладелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур для финансирования опять-таки своей избирательной кампании.
Несмотря на то, что при переговорах с Азибером и другим участником сделки, адвокатом Саркози Тьерри Эрзогом, использовались одноразовые мобильные телефоны и вымышленные имена, следствие подтвердило реальных членов коррупционного сговора. Защита не помогла, бывший президент получил обвинительный приговор.
Не факт, что этим сроком наказания Николя Саркози ограничатся. Позже в этом же месяце он предстанет перед судом с еще тринадцатью другими обвиняемыми по делу о незаконном финансировании уже другой президентской кампании, 2012 года.
Чем бы ни закончился следующий суд, решения нынешнего достаточно, чтобы Саркози не мог рассчитывать принять участие в еще одной президентской кампании. У французских правых серьезный лидерский кризис. Собственно, и успех Эммануэля Макрона в 2017 году стал возможен в первую очередь потому, что его главный оппонент от партии республиканцев Франсуа Фийон провалил кампанию, поскольку была обнаружена его финансовая нечистоплотность при трудоустройстве собственной жены. Позже, уже в 2020 году, Фийон был приговорен к пяти годам лишения свободы. Теперь вот пришел черед Саркози. Трудно даже представить, как республиканцы отмоются от этого уголовного шлейфа.
Тут важно напомнить, что и предшественник Николя Саркози на президентском посту Жак Ширак также был лидером правых сил и также был осужден за старые грехи, за создание фиктивных рабочих мест в свою бытность мэром Парижа. Правда, приговор его догнал уже совсем на склоне лет, были учтены заслуги Ширака перед родиной и почтенный возраст, потому он получил два года условно и заплатил 1 евро символического штрафа. Саркози в свои 66 практически юн по сравнению с Шираком, и легко отделаться не удалось.
В последнем слове в суде Николя Саркози сказал, что он все еще верит в правосудие во Франции. А что ему еще остается говорить?