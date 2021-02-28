Скорей всего, за решеткой осужденному побыть не придется, дело ограничится домашним арестом да ношением электронного браслета, но сам по себе случай, конечно, из ряда вон выходящий. Интересно, что срок экс-президент получил за прегрешения, выявленные при расследовании совсем другого эпизода.

Во Франции сенсация: 23-й президент республики, возглавлявший ее с 2007 по 2012 год, осужден судом по делу о коррупции. Николя Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, из них два – условно. К президентскому сроку прибавился еще один, совершенно другого рода.

Саркози «выпасали» с 2013 года, когда началось расследование по обвинению в том, что, будучи кандидатом в президенты в 2007 году, политик тайно взял на проведение избирательной кампании 50 миллионов долларов от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Прослушивая телефонные переговоры подозреваемого, детективы неожиданно на себя наткнулись на свидетельства подкупа судьи. В 2014 году Николя Саркози предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования еще одного дела, по которому проходил: якобы он брал деньги у совладелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур для финансирования опять-таки своей избирательной кампании.

Несмотря на то, что при переговорах с Азибером и другим участником сделки, адвокатом Саркози Тьерри Эрзогом, использовались одноразовые мобильные телефоны и вымышленные имена, следствие подтвердило реальных членов коррупционного сговора. Защита не помогла, бывший президент получил обвинительный приговор.

Не факт, что этим сроком наказания Николя Саркози ограничатся. Позже в этом же месяце он предстанет перед судом с еще тринадцатью другими обвиняемыми по делу о незаконном финансировании уже другой президентской кампании, 2012 года.

Чем бы ни закончился следующий суд, решения нынешнего достаточно, чтобы Саркози не мог рассчитывать принять участие в еще одной президентской кампании. У французских правых серьезный лидерский кризис. Собственно, и успех Эммануэля Макрона в 2017 году стал возможен в первую очередь потому, что его главный оппонент от партии республиканцев Франсуа Фийон провалил кампанию, поскольку была обнаружена его финансовая нечистоплотность при трудоустройстве собственной жены. Позже, уже в 2020 году, Фийон был приговорен к пяти годам лишения свободы. Теперь вот пришел черед Саркози. Трудно даже представить, как республиканцы отмоются от этого уголовного шлейфа.

Тут важно напомнить, что и предшественник Николя Саркози на президентском посту Жак Ширак также был лидером правых сил и также был осужден за старые грехи, за создание фиктивных рабочих мест в свою бытность мэром Парижа. Правда, приговор его догнал уже совсем на склоне лет, были учтены заслуги Ширака перед родиной и почтенный возраст, потому он получил два года условно и заплатил 1 евро символического штрафа. Саркози в свои 66 практически юн по сравнению с Шираком, и легко отделаться не удалось.

В последнем слове в суде Николя Саркози сказал, что он все еще верит в правосудие во Франции. А что ему еще остается говорить?