Впервые за полгода: Эрдоган и Макрон проведут прямые переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет во вторник вечером переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на администрацию Макрона.

Согласно информации, это будут первые за полгода переговоры двух лидеров. Начало видеоконференции запланировано на 18:00 по местному времени, сколько она продлится - неизвестно.

Агентство не уточняет, какие темы будут подниматься в ходе переговоров, но напоминает о многочисленных разногласиях и заочной полемике двух лидеров.