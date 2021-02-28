В Азербайджане обсудили правовые реформы и объявили выговор судьям

Выступивший на заседании председатель совета, министр юстиции Фикрет Мамедов отметил, что 2020 год навечно останется в нашей истории как год Победы азербайджанского народа в Отечественной войне за освобождение Карабах а под мудрым руководством президента Ильхама Алиева.

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета. На заседании, прошедшем в видеоформате, была обсуждена работа, проделанная в прошлом году по усовершенствованию судебной деятельности, а также предстоящие задачи.

Было отмечено, что эта грандиозная Победа над презренным врагом, совершившим Ходжалинский геноцид и другие военные преступления, стала возможна благодаря стремительному развитию во всех сферах, в том числе военной и экономической областях, под руководством президента Ильхама Алиева. Подчеркивалось особое значение в дни Отечественной войны патриотических призывов во имя справедливой борьбы нашего народа первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

На заседании было отмечено, что в связи с мерами, предпринятыми в прошлом году по предотвращению инфекции COVID-19, в том числе с учетом международных рекомендаций, в судах ограничено рассмотрение дел, проводятся профилактические и превентивные работы. Подготовлен специальный программный модуль для дистанционного проведения судебных процессов посредством информационной системы «Электронный суд», многие дела рассмотрены по видеосвязи. Оперативное внесение изменений в законодательство позволило рассмотреть уголовные дела в этом формате.

На заседании также было отмечено, что продолжаются меры по исполнению Указа Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, подготовлены важные законодательные акты, многие из которых приняты.

Было отмечено, что как очередное воплощение высокого гуманизма по законодательной инициативе главы государства внесены важные изменения в уголовное законодательство, декриминализировано 35 деяний, включены альтернативные наказания в санкции 30 статей. В связи с применением новых законов в этой сфере судами полностью освобождены от наказания свыше 2000 осужденных, сокращены сроки наказания более 3300 осужденных.

В прошлом году также начали действовать укомплектованные опытными судьями новые коммерческие и административные суды. Для оперативного рассмотрения коммерческих дел применяется электронный прием исковых заявлений и электронный оборот документов. В результате эффективного обеспечения доступности количество коммерческих дел возросло до 50 процентов, обеспечено 94 процента исковых заявлений, показатель стабильности решений составил 96 процентов.

На заседании было доведено до внимания, что для более эффективного использования кадрового корпуса в прошлом году было принято свыше 60 решений в связи с назначением судей, в том числе согласно распоряжениям главы государства более 30 руководителей назначены судьями, места работы ряда судей изменены в административном порядке или снижены их должности, выдвинуты в высший и апелляционный суды до 20 молодых судей нового поколения, обладающих высокой подготовкой и необходимыми моральными качествами.

Председатель совета Фикрет Мамедов также отметил, что в рамках мер по повышению чувства ответственности судей проведено совещание в формате видеоконференции с участием председателей и их заместителей, председателей коллегий всех судов страны, до них в обязательном порядке были доведены рекомендации главы государства по обеспечению верховенства закона и справедливости решений.

Для серьезного доведения до внимания каждого судьи и работника суда этих вопросов во всех судах были проведены собрания, обсуждены допущенные ошибки и породившие их причины.

В рамках исполнения Указа в прошлом году по решению совета были утверждены «Правила оценивания деятельности судей», подготовлена программа электронного обеспечения. Согласно правилам, для оценивания деятельности свыше ста судей были собраны заключения председателей Верховного, апелляционного судов, а также соответствующих судов, сведения Министерства юстиции, другие материалы, проведен необходимый анализ, подготовлены итоговые заключения.

В целях предотвращения случаев, создающих условия для коррупции, и обеспечения объективности Совет, проведя мониторинги в судах, устранил многие недостатки, в том числе два председателя судов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Для обеспечения прозрачности было разработано специальное программное обеспечение в целях публикации судебных решений.

Кроме того, в прошлом году к дисциплинарным взысканиям были привлечены 8 судей, до внимания более 80 судей и председателей судов были доведены выявленные в их деятельности нарушения. Полномочия 16 судей были прекращены на разных основаниях, в том числе за непродление сроков их полномочий. В целях комплектования 200 новых штатов судей, назначенных Указом, за счет высокоподготовленных и обладающих высокими моральными качествами юристов, Избирательный комитет судей продолжил проведение конкурсов в соответствии с правилами особого карантинного режима, а также организовал качественное дистанционное обучение кандидатов на должности судей. 44 кандидата успешно прошли все экзамены, в том числе полугодовое обучение и стажировку в судах, и Распоряжением главы государства от 3 февраля 2021 года назначены в различные суды первой инстанции.

Наряду с этим продолжается процесс избирания судей. Накануне были проведены устные экзамены с участием следующих 64 кандидатов в судьи, успешно сдавших тест и письменный экзамен. Тестовый экзамен с участием более 300 юристов назначен на 3 марта.

В ходе заседания было отмечено, что принятые в последние годы законодательные и институциональные меры значительно снизили загруженность работы судов в гражданской сфере. А это обусловливает более гибкий и качественный подход к работе. Так, в прошлом году стороны согласились почти с 80 процентами окончательных решений судов первой инстанции по гражданским делам, иными словами, апелляционных жалоб по этим делам не подавалось. В целом 95 процентов окончательных решений судов первой инстанции по гражданским делам и 91,3 процента приговоров остались без изменений.

Меры по модернизации судебной инфраструктуры продолжились и в прошлом году. Завершено строительство современных высокотехнологичных судебных комплексов в Сумгаите и Масаллы , а также здания Сураханского районного суда в городе Баку. Совместно со Всемирным банком реализуется специальный проект по внедрению информационной системы «Электронный суд», охватывающей две трети судов во всех судах страны.

Одновременно в Совете были обсуждены вопросы, вытекающие из указаний и рекомендаций главы государства относительно вопросов правосудия, верховенства закона, беспристрастности в судебной деятельности, равенства всех перед законом и судом и других принципов правосудия, обеспечения прозрачности, усиления борьбы с коррупцией и других негативных явлений. Была подчеркнута важность серьезного реагирования на нарушения закона, непримиримого отношения к коррупции и другим негативным явлениям.

Были отмечены предстоящие задачи по реализации Указа Президента Азербайджана об углублении реформ в судебно-правовой системе, в том числе затронуты вопросы предотвращения вмешательства в судебную деятельность, дифференциации судебных сборов, улучшения материального обеспечения судов и др.