«Бундесверу нужна решительность в возможных военных операциях, а также средства, которые укрепляют безопасность солдат и поддерживают эффективность их действий», - заявил военный епископ.

Католический военный епископ ВС Германии Франц-Иосиф Овербек раскритиковал техническое оснащение Бундесвера и сослался при этом на успешный опыт использования беспилотников Азербайджанской армией во Второй Карабах ской войне, сообщает Domradio.de.

Франц-Иосиф Овербек заявил, что на протяжении многих лет Бундесвер не получает нужного оборудования и вооружения. Овербек также прокомментировал продолжающиеся дебаты берлинской правительственной коалиции о закупке ударных беспилотников для Бундесвера.

«К сожалению, дискуссия по этому поводу уже становится политическим яблоком раздора», - посетовал он.

В своем заявлении военный епископ также выразил принципиальную обеспокоенность возможностями ударных беспилотников.

«Возможно, мы находимся на поворотном этапе с точки зрения использования новых военных средств», - сказал католический военный епископ, имея в виду недавнюю войну в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, в ходе которой Азербайджанская армия массированно применяла ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

«Этически, однако, не должно быть долгосрочной войны без участия людей. Этого не должно быть ни при каких обстоятельствах. Всегда должна быть личная ответственность тех, кто использует другие средства борьбы, чем те, о которых мы знали до сих пор», - сказал католический епископ Бундесвера, говоря об использовании ударных беспилотников.