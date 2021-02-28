Оппозиция потребовала у Пашиняна доказательств

Лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян считает, что премьер Армении должен обосновать свое заявление о начальнике Генштаба Онике Гаспаряне. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян выполнял приказы Сержа Саргсяна, когда выступил с известным заявлением. Мы незамедлительно требуем от Никола Пашиняна обнародования доказательств этого", - написал депутат.

Марукян отметил также, что его предложение о проведении досрочных выборов остается в силе.

В ходе митинга своих сторонников 1 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба Армении выполняет приказы экс-президента Сержа Саргсяна. По его словам, когда начальник Генштаба выполняет приказы "отверженного" (имеет в виду Саргсяна - ред.), то это самое большое предательство.