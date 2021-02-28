Убийство в Самухе

1 марта около 13:00 в правоохранительные органы Самухского района Азербайджана поступила информация о том, что житель села Саркар указанного района Мамедов Эльшан Ровшан оглу (1991 г.р.) был госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями, от полученных травм он скончался в больнице.

Как сообщили в правоохранительных органах района, в результате предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что односельчанин потерпевшего Гасанов Вюгар Адиль оглу (1991 г.р.) умышленно убил Эльшана Мамедова, нанеся ему ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Вюгар Гасанов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Следствие продолжается.