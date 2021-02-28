ОАО «Азерэнержи» продолжает неотложные работы по устранению опасной ситуации в водохранилище Шамкирской ГЭС, второй по величине гидроэлектростанции в Азербайджане. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Отмечается, что водосбросное сооружение, предназначенное для сброса воды в случае угрозы переполнения водохранилища после обильных осадков, построенное 40 лет назад, находилось в аварийном состоянии с 2003 года. В результате появления коррозии и трещины на полу, на потолке, на несущих стенах, разрушения защитного слоя бетона трехблочного подземного туннеля, длиной 160 метров каждый, сильная утечка воды здесь могла привести к обвалу сооружения в любое время. Поэтому с прошлого года на водоочистной станции начаты ремонтные работы. Эту сложную работу выполняют специалисты «Азерэнержи» с местными компаниями. В настоящее время проводится работа по реконструкции, креплению и бетонированию поврежденных участков данного сооружения, 90% работ уже выполнены. Полное завершение работ предусмотрено в апреле текущего года.

Кроме того, были проведены ремонтно-восстановительные работы на гидроагрегатах Шамкирской ГЭС, заменены запасные части на гидроагрегате №2, проведен капитальный ремонт блочного трансформатора 330 кВ. В результате восстановления «утерянной» мощности повышены устойчивость и надежность эксплуатации. Планируется реконструкция открытого распределительного устройства, системы возбуждения гидрогенераторов, системы диспетчерского управления СКАДА, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности на Шамкирской ГЭС.