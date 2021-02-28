Мошенник соврал, что армянский солдат в Азербайджане, и потребовал $15 тысяч за его возвращение

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали гражданина, который требовал у отца без вести пропавшего военнослужащего 15 тысяч долларов, обещая взамен вернуть сына из Азербайджана, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на СНБ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что В.Г., узнав о том, что солдат-срочник Г.А. без вести пропал во время войны в Карабахе, в январе 2021 года связался с отцом военнослужащего А.А. В.Г. сообщил ему, что якобы имеет связи в зарубежных странах, и что якобы уточнил местонахождение его сына (по его данным, армянский солдат якобы находится в Азербайджане).

Мужчина также заявил, что для организации возвращения солдата-срочника на родину через третью страну необходимо 30 тысяч долларов. 15 тысяч долларов, по утверждению предполагаемого преступника, согласилась оплатить организация "Белый крест", остальные 15 тысяч должен был покрыть отец военнослужащего. Чтобы замести следы, В.Г. предложил А.А. оформить перечисление денег как выдачу средств в долг.

24 февраля В.Г. обманным путем получил 15 тысяч долларов, после чего сразу же был задержан сотрудниками СНБ Армении. Возбуждено уголовное дело, мошенник арестован.