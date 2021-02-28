Летевший из Индии в Баку самолет экстренно сел в Пакистане

Самолет скорой помощи, летевший из индийской Калькутты в Баку, совершил техническую посадку в столице Пакистана Исламабаде. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание ARY News.

Согласно информации, пилот самолета запросил у диспетчера аэропорта в Исламабаде разрешение на срочную посадку по техническим причинам. Заправившись топливом, самолет продолжил полет по заданному маршруту.

По сведениям портала Flightradar.com, самолет с бортовым номером TC-RSD совершил посадку в 13:05 в Исламабаде. В аэропорт Баку самолет прибыл накануне в 16:39, откуда вылетел сначала в Стамбул, а оттуда в иракскую Басру. Самолет принадлежит Министерству здравоохранения Турции и эксплуатируется компанией Redstar Aviation.

Примечательно, что сегодня еще один самолет из Индии совершил экстренную посадку в Пакистане. Причиной экстренной посадки стала скоропостижная смерть одного из пассажиров.