Картину Черчилля продали за рекордную сумму

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные для полотен британского политика $11,5 млн. Об этом сообщает аукционный дом Christie's в Twitter.

Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов). Цена является рекордной для работ Черчилля. Личность покупателя не называется.

Картина была написана Черчиллем в январе 1943 года и стала единственной написанной политиком в период Второй мировой войны, сообщил Christie's в Twitter. Черчилль написал ее после встречи с президентом США Франклином Рузвельтом в Касабланке, где прошли переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции. В том же году Черчилль подарил картину Рузвельту, а затем по наследству она перешла его сыну Эллиоту. Семья Джоли приобрела картину в 2011 году. Согласно источнику CNN, актер Брэд Питт купил ее в подарок Джоли.

Предыдущая максимальная стоимость картины Черчилля была установлена на лондонском аукционе Sotheby's в 2014 году, его работу приобрели за $2,7млн (£1,7 млн), отмечает CNN.

Известно, что Черчилль начал рисовать уже в зрелом возрасте, примерно в 40 лет, но успел написать за свою жизнь более 500 работ.